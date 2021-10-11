Украина

Генеральный директор Шахтера подвел итог прошлого сезона.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин подвел итог уходящего года.

В первую очередь функционер затронул тему переезда "горняков" в Киев.

"Мы благодарны за то, как нас принимали в разных городах, за яркую поддержку трибун, без которой победы были бы невозможны. Шахтер сегодня – популярный национальный бренд, его поддерживают во всех регионах страны. Поэтому решение о проведении домашних матчей в Киеве на Олимпийском – еще один шаг навстречу нашим болельщикам",- считает Палкин.

Также генеральный директор донецкого клуба поделился мнением о выступлении команды на международной арене.

"В Лиге чемпионов у Шахтера был один из самых юных составов среди всех участников турнира. И молодые игроки одержали две выдающиеся победы над самым титулованным клубом Лиги чемпионов – Реалом. Эти матчи, несомненно, войдут в историю",- сказал Палкин.

Напомним в минувшем розыгрыше ЛЧ Шахтер занял третье место в своей группе, после чего дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил итальянской Роме.