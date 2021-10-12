Украина

Команда Руслана Ротаня добыла важную победу.

В рамках четвертого тура отбора на Евро-2023 молодежная сборная Украины в Запорожье сумела обыграть Фарерские острова со счетом 1:0.

На 24 минуте команда Руслана Ротаня вышла вперед. После подачи с угла поля Андриас Эдмундссон срезал мяч в свои ворота.

В концовке первой половины встречи наша команда получила право на пенальти. К мячу подошел Судаков, но удара от него не последовало. Вместо этого он решил в стиле Месси и Суареса отдать передачу на Бондаренко, а тот не переиграл вратаря гостей Морка. Видео момента можно посмотреть на Football.ua.

Во втором тайме Украина играла очень активно, создавала моменты у чужих ворот, но не реализовывала их.

Украина U-21 — Фарерские острова U-21 1:0

Гол: Эдмундссон (АГ), 24

Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Боль, Сыч – Судаков (Желизко, 70), Бондаренко, Крыськив – Мудрик, Вьюнник (Кухаревич, 86), Назаренко (Супряга, 70).

Фарерские острова U-21: Морк — Скипанес, Эдмундссон, Петерсен, Йохансен (Солхайм, 46) — Самэльсен, Соренсен, Мнени, Гайсинг — Радосавлевич, Йоганнсен (Скала, 46).

Предупреждения: Соренсен, Эдмундссон, Радосавлевич, Скала, Гайсинг