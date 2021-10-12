U-21

Подопечные Ротаня отметились пижонскими действиями в матче отбора.

Молодежная сборная Украины упустила отличную возможность увеличить счет в матче отбора на Евро-2023 с Фарерскими островами U-21, не реализовав пенальти.

На 41-й минуте поединка при счете 1:0 украинская команда получила возможность пробить пенальти. К точке подошел Георгий Судаков, но вместо удара по воротам, он решил сделать передачу на Артема Бондаренко, вбегавшего в штрафную площадь. Бондаренко не сумел переиграть вратаря и защитника соперника и в итоге заработал лишь штрафной удар.

Ранее главный тренер Украины U-21 Руслан Ротань заявил, что считает своих подопечных более талантливыми, чем их сверстников из Франции