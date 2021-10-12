Украина

Футболист оценил прошедший поединок.

Вингер молодежной сборной Украины Артем Бондаренко прокомментировал победу над сверстниками из Фарерских островов (1:0).

"Я не доволен победе? Это ошибочное мнение. Я очень доволен, что взяли три очка в такой непростой игре. Забили быстрый гол, очень хорошо играли. Был хороший настрой, самоотдача. Последние минуты выдались чуть валидольными, но это только наша вина, потому что очень много моментов не реализовали. Из-за этого выдалась очень напряженная концовка для зрителей.

Насколько ожидаемо сыграл соперник? Думаю, ожидаемо. У них достаточно боевая команда. Скандинавы всегда неуступчивые, много борьбы. Думаю, они нас ничем не удивили, мы хорошо действовали. Тяжело сказать, почему не удалось забить второй, третий мяч. Проблемы с реализацией, есть над чем работать".

Также Бондаренко прокомментировал незабитый пенальти, который был исполнен в стиле "Месси — Суарес".

"Этот момент был импровизацией. Но я такого мнения, что от футбола нужно получать удовольствие и радовать болельщиков зрелищными моментами. Не получилось. Но получилось – сказали бы: "Красавцы", на руках бы носили. Но шквал критики выслушали.

Хорошо, что выиграли, потому что, думаю, нас бы казнили за момент с пенальти. А так хорошо все, что хорошо заканчивается. Что сказал главный тренер? Что он нам высказал – останется между нами", — сказал Бондаренко после поединка.

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