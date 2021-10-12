Футболист не останется в Заре по окончанию аренды.
АЛЛАХЬЯР, ФК Заря
12 октября 2021, 22:09
Нападающий луганской Зари Аллахьяр в январе вернется в Фенербахче, которому принадлежат его права.
Как сообщает турецкое издание Fotomac, луганский клуб не будет выкупать иранского форварда, несмотря на такую возможность.
Контракта Аллахьяра с Фенербахче действует до лета 2024 года. По информации некоторых СМИ, у "мужиков" есть возможность выкупа игрока за 3,5 миллиона евро.
С момента прихода в Зарю Аллахьяр сыграл 39 матчей в которых забил 9 голов и отметился 4 ассистами.
Ранее сообщалось, что Аллахьяром и египетским форвардом заинтересовался донецкий Шахтер.
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