Украина

Украинец забил 44-й гол в футболке национальной команды.

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко вошел в сотню лучших бомбардиров в истории национальных команд.

Ярмоленко открыл счет на 15-й минуте сегодняшнего матча с Боснией и Герцеговиной и записал в свой актив 44-й гол в составе "сине-желтых". Это позволило украинцу сравняться с такими легендарными бомбардирами, как англичанином Джимми Гривзом и испанцем Раулем, которые закрывают рейтинг.



После первого тайма сборная Украины минимально ведет в счете. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.