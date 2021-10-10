ЧМ-2022. Отбор

Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

Даже после успешного прерывания ничейной серии из пяти кряду поединков, сборная Украины все равно должна в каждом оставшемся матче отбора на чемпионат мира-2022 должна играть только на победу. Особенно — в матче против Боснии и Герцеговины.

Матч между Украиной и боснийцами пройдет на территории "сине-желтых" — во Львове. С данным соперником в рамках текущего отборочного цикла мы еще не встречались.

Следить за событиями поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Финляндия — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022

Что касается личных встреч, в футбольной истории пути данных национальных команд еще не пересекались.