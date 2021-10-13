Украина

Футболист уже 6 лет в профессиональном футболе.

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко провел свой 200 матч в карьере.

Юбилейным для него стал поединок в рамках отбора на чемпионат мира-2020 против Боснии и Герцеговины.

На его счету 106 игр в Премьер-лиге, 45 – за сборную Украины, 34 – в еврокубках, 13 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке страны.

Дебютировал защитник в игре Кубка Украины против киевского Арсенала летом 2015 года.

Отметим, что помимо донецкого Шахтера, Матвиенко также защищал цвета львовских Карпат и полтавской Ворсклы.

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