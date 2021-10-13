ЧМ-2022. Отбор

25-летний украинец отыграл полные матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Авторитетный статистический портал SofaScore представил символическую команду недели по итогам восьмого тура отборочного цикла ЧМ-2022.

В состав лучших попал украинский защитник Николай Матвиенко, который провел два полных матча против Финляндии (2:1) и Боснии и Герцеговины (1:1).

Портал оценил его действия в показатель 7,7 и это самый низкий показатель в сборной.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов сборной Украины в домашнем матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины.