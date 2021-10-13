Украина

Украинец восстанавливается после травмы.

Защитник киевского Динамо Денис Попов продолжает реабилитацию после разрыва крестообразных связок.

Украинец в своем Instagram-аккаунте опубликовал фото с форвардом Челси и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который также недавно получил травму.

"Король Бельгии", — подписал фото Попов.

Попов получил травму еще в августе 2021 года во время матча против ровенского Вереса. В 2021 году он больше не сыграет.

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