Украина

Футболист рассказал о предстоящей игре в чемпионате.

Защитник донецкого Шахтера Додо поделился ожиданиями от матча против луганской Зари в УПЛ.

"Всегда важно отдыхать психологически и физически. Думаю, это было хорошо. Сейчас нужно сконцентрироваться, потому что в пятницу у нас важный матч против Зари.

Для меня выходные были очень важны, потому что я отдыхал со своей семьей", — сказал футболист.

Матч Шахтер — Заря пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в пятницу, 15 октября. Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.

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