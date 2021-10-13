Футболист рассказал о предстоящей игре.
Тете, ФК Шахтер
13 октября 2021, 19:06
Вингер донецкого Шахтера Тете прокомментировал подготовку к предстоящему матчу УПЛ против луганской Зари.
"Эта пауза была очень важна, это восстановление. Сейчас уже вернулись, полны сил, сконцентрированы на следующей игре. В пятницу важный матч, знаем, что будет непросто. Со всеми силами подойдем к этой игре.
Тренировки проходят хорошо несмотря на то, что некоторых ребят нет. Футболисты сборной играют, так же тренируются и не теряют темп. Хорошо, когда они вернутся, – будем помогать команде на одном уровне.
Матч с Зарей будет очень тяжелым, мы усердно тренируемся. Уверен, что мы проведем хорошую игру и надеюсь, что добьемся такой важной победы", — заявил Тете.
Матч Шахтер — Заря пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в пятницу, 15 октября. Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.
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