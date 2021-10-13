Украина

Футболист рассказал о предстоящей игре.

Вингер донецкого Шахтера Тете прокомментировал подготовку к предстоящему матчу УПЛ против луганской Зари.

"Эта пауза была очень важна, это восстановление. Сейчас уже вернулись, полны сил, сконцентрированы на следующей игре. В пятницу важный матч, знаем, что будет непросто. Со всеми силами подойдем к этой игре.

Тренировки проходят хорошо несмотря на то, что некоторых ребят нет. Футболисты сборной играют, так же тренируются и не теряют темп. Хорошо, когда они вернутся, – будем помогать команде на одном уровне.

Матч с Зарей будет очень тяжелым, мы усердно тренируемся. Уверен, что мы проведем хорошую игру и надеюсь, что добьемся такой важной победы", — заявил Тете.

Матч Шахтер — Заря пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в пятницу, 15 октября. Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.