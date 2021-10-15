Украина

Лидеры киевлян — вновь в распоряжении Мирчи Луческу.

Динамо Киев продолжает подготовку к поединку одиннадцатого тура чемпионата Украины против ПФК Львов.

Как сообщает официальный сайт киевлян, Мирча Луческу вновь может рассчитывать на Виталия Буяльского и Виталия Миколенко.

Оба футболиста восстановились после повреждений и приступили к тренировкам в общей группе Динамо.

Напомним, что матч ПФК Львов — Динамо Киев состоится в субботу, 16 октября, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.