Украина

Парагвайский клуб должен киевлянам 5,5 миллиона долларов.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил, что парагвайская Олимпия должна выплатить долг киевскому Динамо за трансфер Дерлиса Гонсалеса. Об этом сообщает ABC.

По информации источника, руководство Олимпии должно в течение 45 дней выплатить киевлянам пять миллионов долларов и 10% от суммы в виде штрафа.

Если Олимпия не сможет выполнить предписания суда, то на клуб могут наложить трансферный бан и очковый штраф в чемпионате Парагвая.

Напомним, Гонсалес перебрался в Олимпию в начале 2020 года. За "бело-синих" Дерлис выступал с 2015 по 2018 год, после чего играл на правах аренды за Сантос.

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