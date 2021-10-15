Киевский и донецкий клубы обновили скамейки запасных на главной арене страны.
Фото: ФК Шахтер Донецк / ФК Динамо Киев
15 октября 2021, 14:26
Динамо Киев и Шахтер Донецк презентовали совместный проект, в рамках которого они заменили скамейки запасных на столичной арене НСК Олимпийский.
Вслед за газоном нового поколения, обновленным недавно, на стадионе были установлены новые комфортабельные кресла для тренеров и запасных, произведенные итальянской компанией Lino Sonego.
Первая полоса стилизована полностью под цвета киевского Динамо.
Вторая полоса сидений, в свою очередь стилизована под цвета донецкого Шахтера.
Как сообщает официальный сайт Динамо, во время матчей "бело-синих" конструкции будут оформлены в клубных цветах, а во время прочих игр будут соответствовать символике других клубов.
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