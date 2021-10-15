Украина

Киевский и донецкий клубы обновили скамейки запасных на главной арене страны.

Динамо Киев и Шахтер Донецк презентовали совместный проект, в рамках которого они заменили скамейки запасных на столичной арене НСК Олимпийский.

Вслед за газоном нового поколения, обновленным недавно, на стадионе были установлены новые комфортабельные кресла для тренеров и запасных, произведенные итальянской компанией Lino Sonego.

Первая полоса стилизована полностью под цвета киевского Динамо.

Вторая полоса сидений, в свою очередь стилизована под цвета донецкого Шахтера.

Как сообщает официальный сайт Динамо, во время матчей "бело-синих" конструкции будут оформлены в клубных цветах, а во время прочих игр будут соответствовать символике других клубов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.