Украина

Команда "горняков" U-19 потерпела первое поражение в текущем сезоне.

В рамках 11-го тура юношеского чемпионата Украины Шахтер U-19 встретился с одногодками из луганской Зари.

Лидер турнирной таблицы на своем поле потерпел сенсационное поражение от Зари U-19, пропустив в свои ворота шесть безответных мячей.

Это поражение стало для Шахтера U-19 первым в нынешнем розыгрыше юношеского первенства страны.

Шахтер U-19 — Заря U-19 — 0:6

Голы: Нагнойный, 7, Гильерме, 58, Смиян, 61, Козык, 65 (автогол), Фарина, 89(автогол), Легостаев, 90

Вашему вниманию турнирная таблица юношеского чемпионата Украины-2021/22:

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