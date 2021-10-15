Украина

Экс-футболист киевлян рассказал о своей роли в трансфере бразильца.

Бывший защитник киевского Динамо Данило Силва рассказал, какую роль он сыграл в трансфере Витиньо в киевский клуб.

"Я разговаривал с Витиньо и с его агентами. Для его карьеры это важный этап, ведь Динамо — крупнейший клуб Украины, который играет в Лиге чемпионов. Переговорил с его агентами и все сказали "да".

Его не сложно было уговорить, самое главное было — команда, страна и культура. После того, как я все рассказал, Витиньо долго не думал",- рассказал бразилец пресс-службе Динамо.

Напомним, Витиньо перешел в Динамо в летнее трансферное окно из Атлетико Паранаэнсе, подписав пятилетний контракт с украинским клубом.

В текущем сезоне футболист сыграл 4 игры за Динамо, не отличившись результативными действиями.