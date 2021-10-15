Украина

Виктор Скрипник не нашел баланс между атакой и обороной в стартовом составе на матч с Шахтером — его команда пропустила три безответных мяча уже в первом тайме.

Матч Шахтера и Зари в Киеве октрывал программу 11-го тура чемпионата Украины. Вот так вывеска! К отчетному поединку Заря подходила на четвертом месте, отставая от Ворсклы на одно очко и от все того же Шахтера — на три. Роберто Де Дзерби решил ротировать состав, дав отдохнуть сборникам — Степаненко и Пятов остались на скамейке запасных, а Кривцов отбывал дисквалификацию и смотрел матч с трибун.

Виктор Скрипник удивил со стартовым составом, выпустив сразу четырех номинальных нападающих — Гладкого, Шахаба, Аллахьяра и Громова. Два последних располагались на флангах. Также справа в защите вышел центральный полузащитник Максим Казаков. На все это в первом тайме со скамейки смотрел Денис Фаворов. Позиция Казакова и стала проблемной для луганчан в первом тайме. Парни Скрипника пытались высоко накрывать "горняков", поднимая таким образом линию защиты до центральной линии.

Для быстроногого Фернандо, который и играл против Казакова, были созданы идеальные условия. Бразилец уже на 5 минуте выскочил один на один с Мацапурой, но не смог переиграть голкипера. Однако через 5 минут вратарь Зари вынужден был доставать первый мяч из сетки ворот: Казаков идеально скинул мяч головой себе за спину, Фернандо лишь ждал такой подарок. Вингер легко реализовал выход один на один, пробив между ног Мацапуре.

Спустя несколько минут проблемы Зари продолжались. Виталий Вернидуб не смог продолжить матч и был заменен. Заря пыталась высоко прессинговать "горняков" и, к слову, регулярно заставляла ошибаться Анатолия Трубина, который вернулся в стартовый состав. Луганчане несколько раз подбирали мяч после обрезок голкипера на подступах к штрафной площади, но конвертировать эти подходы в действительно голевые моменты не могли.

Тем временем шла вторая половина первого тайма, а Шахтер организовал второй гол. И снова Фернандо разобрался с Казаковым на "бровке" и перевел мяч на противоположный фланг на Марлоса. Тот подключил Додо, который забежал за спину по флангу, а защитник прострелил на дальнюю штангу, где Педриньо затолкал мяч в ворота — 2:0.

На 36 минуте уже игроки Шахтера удачно включили высокий прессинг, отобрав мяч на чужой половине поля. Атакующие игроки "горняков" в несколько передач вывели Фернандо один на один с Мацапурой, а тот оформил дубль, пробив мимо голкипера.

Во втором тайме избиение Зари продолжилось. У команды Виктора Скрипника был огромный дисбаланс между атакой и обороной. Бразильцы Шахтера получали очень много пространства в центре поля, откуда и разгоняли свои атаки.

После перерыва за Зарю играла и перекладина. Сперва каркас ворот подстраховал Мацапуру после удара Педриньо с нескольких метров, а потом и после сильнейшего выстрела Мудрика из пределов штрафной площади. Моментов у "горняков" была уйма. Могли и десятку забить.

Но сперва своим голом ответила Заря. История где-то привычная для отчетного матча и несколько удручающая в контексте матча с Реалом. В первом тайме регулярно ошибался Трубин, находясь под давлением. Здесь же ошибся Валерий Бондарь. Передачу молодого защитника легко перехватил Александр Гладкий. Нападающий несколько покрутил позвонки Бондарю и пробил из-под него — 3:1.

Однако камбеком на Олимпийском в этот вечер и близко не пахло. Шахтер продолжил атаковать и таки забил свои три мяча и во втором тайме. На замену вышел Тете, который оформил дубль и записал на свой счет результативный пас. Сперва бразилец замкнул дальнюю штангу после "черпачка" от Марлоса. Через 10 минут Тете ассистировал Сикану, а тот эффектно пяткой переправил мяч в ворота. На 90+1 минуте Тете сделал счет 6:1.

Чем пытался Скрипник напугать Шахтер в этот вечер — непонятно. Игра Зари во всех фазах была удручающей. Да, были неплохие отрезки в плане прессинга, однако какой из этого толк, если распорядиться мячом в финальной трети игроки не могут. Шахтер же выдал один из лучших матчей при Де Дзерби. Команда неслась все 90 минут, создавала моменты. Однако итальянский специалист наверняка останется недовольным игрой своих подопечных под давлением. 6:1! У Шахтера на очереди мадридский Реал.

Шахтер — Заря 6:1

Голы: Фернандо, 11, 36, Педриньо, 28, Тете, 71, 90+1, Сикан, 81 — Гладкий, 64

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Марлон (Исмаили, 46), Матвиенко (Витао, 76) — Марлос, Майкон, Антонио, Алан Патрик (Сикан, 76), Педриньо (Тете, 65) — Фернандо (Мудрик, 46).

Заря: Мацапура — Казаков, Вернидуб (Имереков, 18), Цвек, Снурницын — Аллахьяр, Назарина (Фаворов, 46), Булеца, Громов (Фримпонг, 73) — Гладкий, Шахаб (Кристиан, 73).

Предупреждения: Громов, Аллахьяр.