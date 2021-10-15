Украина

Стали известны причины отсутствия ряда футболистов в матче с Зарей.

Начальник медицинской службы донецкого Шахтера рассказал о причинах отсутствия ряда футболистов в матче с луганской Зарей (6:1).

"Корниенко получил небольшое повреждение — у него воспаление боковой связки коленного сустава. Коноплянка получил ушиб грудной клетки на тренировке и сможет приступить к полноценным занятиям через 2-3 дня.

Фернандо и Исмаили уже тренируются в общей группе, они готовы играть, но тренер решил их поберечь",- заявил специалист в эфире Футбол NEWS.

Несмотря на отсутствие ряда исполнителей, Шахтер легко разгромил луганскую Зарю (6:1).