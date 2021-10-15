Завершилось голосование УПЛ по итогам сентября.
Фото: УПЛ
15 октября 2021, 21:46
Завершилось голосование за звание лучшего футболиста и тренера Украинской Премьер-Лиги в сентябре.
По его итогам лучшим наставником был признан представитель луганской Зари Виктор Скрипник.
Специалист набрал 48,4% голосов, опередив Мирчу Луческу на 5%.
Тройку лучших замыкает Юрий Максимов, имея 3,9% голосов.
Лучшим футболистом месяца же был признан полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш.
Хавбек набрал более половины всех голосов — 56,2%.
Вторым стал футболист Зари Владислав Кочергин, имея в своем активе 37% голосов, а замкнул тройку лидеров Виктор Цыганков с результатом в 4,9%.
Всего в голосовании приняло около 17 тысяч любителей футбола со всей Украины.