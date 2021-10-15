Украина

Специалист рассказал о тонкостях успешных результатов молодежной команды киевлян.

Старший тренер Динамо U-19 Игорь Костюк рассказал о том, за счет чего киевляне сумели добыть разгромные победы над сверстниками из Бенфики и Баварии в Юношеской Лиге чемпионов.

"Кому то может показаться, что эти победы получились легкими и разгромными, однако это не так. Это правильный анализ соперника, ведь мы понимали, что Бенфика — это одна из лучших школ в Европе, которая поставляет кадры во все топ-клубы мира.

Были сложности с анализом, ведь там есть команды U-17, U-19, U-21 и мы не могли предугадать какой состав против нас будет играть. Было очень мало информации об игре команд конкретно в Лиге чемпионов. Мы провели очень кропотливую работу, ребята выполнили установку — все это привело к такому результату (две победы по 4:0, прим.), однако это не были легкие матчи",- сказал специалист Youtube-каналу Бомбардир.

Следующий свой матч Динамо U-19 в рамках Юношеской Лиги чемпионов проведет против Барселоны 20 октября.

Старт поединка запланирован на 15:00 по киевскому времени.