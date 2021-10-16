Украина

Наставник луганской Зари пообщался с пресс-службой клуба.

Главный тренер луганской Зари прокомментировал поражение своей команды в матче с Шахтером (1:6).

"Комментировать нечего. Если какой-то футболист получает травму, то это сразу сказывается на нас. Сказывается на ресурсах, которые у нас есть. Надеемся, что у Назарины не такая серьезная травма, однако колено есть колено.. Через неделю еврокубки. Ребята все угнетены.

Шахтер с победой: класс есть класс. Нам остается смотреть на свои силы и бороться за то, за что можем. Ни от кого подарков не ждем",- приводит слова специалиста пресс-служба луганчан.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Заря (6:1).