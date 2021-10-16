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Колос - Днепр-1, УПЛ
16 октября 2021, 23:22
В рамках 11 тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 дома на классе обыграл Колос со счетом 2:0.
Счет в матче открыл Игнатенко, а следом за ним очередным голом в УПЛ отметился Довбик.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Днепр-1 — Колос 2:0
Голы: Игнатенко, 23, Довбик, 38.
Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок (Билл, 90+1), Гуцуляк (Ярмолюк, 85), Джурасек (Ди Франко, 71) — Назаренко (Чуже, 71), Довбик.
Колос: Фесюн — Ром, Павловец, Новак, Черноморец (Гавриш, 81) — Ильин (Диего 81), Чурко, Богданов, Задоя (Милько, 59) — Костышин, Ренан (Лысенко, 46).
Предупреждения: Джурасек, Дубинчак, Игнатенко — Богданов, Лысенко.