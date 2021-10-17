Украина

Футболист рассказал о неудачной игре против Шахтера и о предстоящей игре в еврокубках.

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий прокомментировал поражение от Шахтера и рассказал о предстоящей игре против ЦСКА София в Лиге конференций.

"Что-то комментировать – лишнее. Результат показал, что было на поле. Первые 15 минут старались выполнять то, что договаривались. Все получалось. Но потом начали играть в что-то другое – результат на табло. 1:6, наверно, по игре.

Когда 1:6, мой один гол не порадует никого. Хочется извиниться перед болельщиками, хоть это и заезженная фраза. Принимаем то, что получили, не ищем оправданий. Сделаем выводы. Обещаем нашим болельщикам и всей футбольной общине, что против ЦСКА София на поле выйдет другая Заря", — сказал Гладкий.

Матч ЦСКА София — Заря состоится в четверг, 21 октября на стадионе Болгарска Армия. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.