Украина

Полузащитник ПФК Львов прокомментировал исход поединка его команды против Динамо Киев.

ПФК Львов в рамках 11-го тура на поле Арены Львов принимал киевское Динамо, сумев выйти вперед по счету незадолго до перерыва, однако тут же пропустил два ответных мяча, после чего соперники окончательно дожали хозяев поля во второй половине матча (1:4).

ПФК Львов — Динамо 1:4 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "золотых львов" Алексей Довгий подвел итоги данному противостоянию.

"Счет какой-то болезненный, знаете… На ничью мы не наиграли. Четыре пропущенных гола — это всегда обидно. Многовато.

Поздравляю Динамо Киев с заслуженной победой и желаю им в Барселоне сыграть также здорово. Мы тщательно разбирали их игру, готовились, но исполнительское мастерство у них сейчас на очень высоком уровне.

Из своих полумоментов соперники выжимали максимум. Молодцы", — кратко подытожил футболист львовян.

В следующем туре ПФК Львов проведет гостевой матч против одесского Черноморца.