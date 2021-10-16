Украина

Наставник львовян поделился своими мыслями после игры с Динамо.

Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал поражение своей команды в матче одиннадцатого тура УПЛ против киевского Динамо (1:4).

"Мы долго анализировали Динамо. Это системная команда, и я сказал игрокам, что система может быть переиграна только системой. Мы забили мяч после стандартного положения, но дальше пропустили из-за неуверенности в опорной зоне и ошибки вратаря, на мой взгляд. В матчах против сильных соперников не бывает мелочей. Считаю, что киевское Динамо – это на данный момент одна из сильнейших команд Украины.

Пропущенные мячи — индивидуальное мастерство киевлян? Как я уже сказал, во встречах с такими командами, как киевское Динамо, необходима система – в обороне и атаке. Мы пропустили сразу же после забитого мяча и вследствие контратаки на первой компенсированной минуте первого тайма. Предупреждали, что Динамо сильно в этом компоненте. Если говорить о четвертом пропущенном мяче, то он был забит соперниками из опорной зоны после рикошета – оттуда, где должны были находиться опорные полузащитники и подбирать этот мяч.

Мотивация команды? Мне кажется, что в таких матчах, как с Динамо, дополнительная мотивация не нужна. Но для нас важна каждая игра, ведь нам необходимо набирать очки. Поэтому сказал ребятам перед матчем, что хорошие игроки мотивируют себя сами, а великие – мотивируют игроков вокруг себя.

Игра Львова? Мне сложно комментировать игру по горячим следам, потому что обычно я беру время для более тщательного анализа. Одно дело – когда превалирует эмоциональная составляющая, как сейчас, а другое – когда нужно включать холодную голову и анализировать, где и что не получилось.

Нужно отталкиваться от этой игры и идти дальше. Впереди нас ждут три сложных выезда – матчи против Черноморца и Колоса в чемпионате, а также против Альянса в Кубке Украины", — приводит слова Дулуба пресс-служба "бело-синих".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Львов — Динамо.