Полузащитник Александрии покинул поле на носилках.
Кирилл Ковалец, фото Александрия
17 октября 2021, 21:26
Александрия в рамках одиннадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Украины принимает на своем поле Ворсклу.
Полузащитник александрийцев Кирилл Ковалец в первой половине игры неудачного приземлился после верхового единоборства.
Из-за полученного ужасного повреждения футболист не смог продолжить встречу, покинув поле на носилках.
Напомним, что матч Александрия — Ворскла начался в 19:30. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.