Александрия в рамках одиннадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Украины принимает на своем поле Ворсклу.

Полузащитник александрийцев Кирилл Ковалец в первой половине игры неудачного приземлился после верхового единоборства.

Из-за полученного ужасного повреждения футболист не смог продолжить встречу, покинув поле на носилках.

Напомним, что матч Александрия — Ворскла начался в 19:30. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.