У одесского клуба вскоре смениться наставник.
Сергей Ковалец, ФК Оболонь
18 февраля 2021, 11:53
Сергей Ковалец покинул свой пост главного тренера Черноморца, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Руководство одесского клуба поблагодарило специалиста за профессиональную работу и пожелало ему успехов и новых побед в дальнейшей карьере.
Сообщается, что контракт между Черноморцем и специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон 17 февраля 2021 года.
Исполнять обязанности главного тренера команды "моряков" будет Алексей Антонов.
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