Украина

У одесского клуба вскоре смениться наставник.

Сергей Ковалец покинул свой пост главного тренера Черноморца, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Руководство одесского клуба поблагодарило специалиста за профессиональную работу и пожелало ему успехов и новых побед в дальнейшей карьере.

Сообщается, что контракт между Черноморцем и специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон 17 февраля 2021 года.

Исполнять обязанности главного тренера команды "моряков" будет Алексей Антонов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.