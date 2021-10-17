Украина

Поединок в Александрии запомнится рядом скандальных эпизодов.

Ворскла одержала выездную победу над Александрией со счетом 2:1 в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги. Концовка поединка вышла довольно скандальной, и обе команды заработали по удалению.

Все началось с того, что полузащитник Александрии Олег Кожушко заработал вторую желтую карточку на 76-й минуте. Когда хавбек покидал поле, потасовка случилась между Ранхелем и Денисом Мирошниченко, в результате чего каждый получил по горчичнику.

Позже неспортивное поведение в подтрибунном помещении продемонстрировали и представители тренерских штабов команд. Один из помощников тренера Александрии заработал удаление, после чего на него накинулся главный тренер полтавчан Юрий Максимов, который также получил красную карточку.

На данный момент Ворскла занимает третью строчку в турнирной таблице с 24 очками, а Александрия идет на 6-м месте с 18 пунктами.