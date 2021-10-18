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Александрия - Ворскла, фото Ворскла
18 октября 2021, 00:18
В 11 туре УПЛ Александрия из одноименного города принимала полтавскую Ворсклу и потерпела поражение со счетом 1:2.
Нападающий гостей Ранхель еще в первой половине игры дважды поразил ворота соперника, на что подопечные Гуры ответили голом во втором тайме.
Обзор матча:
Александрия — Ворскла 1:2
Голы: Калюжный, 53 — Ранхель, 13, 39
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Дришлюк, Калюжный, Ковалец (Рыбалка, 23), Одарюк (Кожушко, 46), Кирюханцев (Грынь, 86) — Спинелли (Устименко, 46).
Ворскла: Ризнык — Тамм, Яворский (Кушниренко, 56), Пердута — Челядин, Тилль (Коджови, 90+3), Скляр, Кане — Пешич (Кравчук, 70), Ранхель, Степанюк.
Предупреждения: Кожушко, Мирошниченко, Дубра, Бабогло — Ранхель, Тилль.
Удаление: Кожушко, 76