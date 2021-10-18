Украина

Наставник прокомментировал поражение его команды в игре против Ворсклы.

Полтавская Ворскла в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги сумела одолеть на выезде Александрию, воспользовавшись двумя результативными ударами в первой половине матча, а уже после перерыва отстояв преимущество по счету (2:1).

Александрия — Ворскла 1:2 Видео голов и обзор матча

Поскольку по ходу поединка главный тренер полтавчан Юрий Максимов был удален, то на послематчевую пресс-конференцию вместо него отправился его помощник, Сергей Ревут, которому в итоге и пришлось отвечать на вопросы журналистов.

"Какая игра ожидалась, такая и получилась: очень оживленная, напряженная. Все понимали, что мы — соседи по турнирной таблице и команда соперников достаточно хорошая, с этим не поспоришь.

Мы тоже приехали побеждать, так как других целей перед собой не ставим. В целом, игра оставила хорошие впечатления. Должен сказать, что где-то нам, все-таки, сегодня немножко повезло в этой игре. Впрочем, везет сильнейшим.

Такие матчи выигрываются, в основном, только на морально-волевых качествах. У нас были проблемы с составом, есть заболевшие ребята, но все равно собрались, выдержали", — подытожил специалист.

Прокомментировал Ревут и сам эпизод с удалением главного тренера его команды: "Думаю, что такая игра всегда немного заводит. Где-то чуть переборщили, конечно, но ведь это и есть эмоции! Как с ними справиться?".

В следующем туре полтавская Ворскла сыграет домашний матч против донецкого Шахтера.