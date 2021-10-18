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Черноморец - Верес, фото Верес
18 октября 2021, 22:39
Верес в рамках поединка одиннадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Украины отправился в гости к Черноморцу и добился минимальной победы.
Подопечные Юрия Вирта открыли счет на 17 минуте, после чего сразу же остались в меньшинстве. Черноморец так и не смог воспользоваться численным преимуществом.
Обзор матча:
Черноморец — Верес 0:1
Гол: Е. Пасич, 17
На 66-й минуте Илья Путря (Черноморец) не забил пенальти (вратарь).
Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири (Дубко, 46), Биловар, Вантух — Цитаишвили, Смирный, Михайленко, Авагимян (Кузык, 74) — Ванат (Бугай, 74), Исаенко (Вачиберадзе, 82).
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров, Полюлях (Махнев 88) — Е. Пасич (Тимофеенко, 82), Панасенко (Петько, 72), Г. Пасич (Дахновский, 88) — М. Шестаков (Сергийчук, 72).
Предупреждения: Путря, Смирный, Вачиберадзе – Панасенко, Когут
На 19-й минуте был удален Валерий Кучеров (Верес) (грубое нарушение).