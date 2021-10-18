Украина

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Верес в рамках поединка одиннадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Украины отправился в гости к Черноморцу и добился минимальной победы.

Подопечные Юрия Вирта открыли счет на 17 минуте, после чего сразу же остались в меньшинстве. Черноморец так и не смог воспользоваться численным преимуществом.

Обзор матча:

Черноморец — Верес 0:1

Гол: Е. Пасич, 17

На 66-й минуте Илья Путря (Черноморец) не забил пенальти (вратарь).

Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири (Дубко, 46), Биловар, Вантух — Цитаишвили, Смирный, Михайленко, Авагимян (Кузык, 74) — Ванат (Бугай, 74), Исаенко (Вачиберадзе, 82).



Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Кучеров, Полюлях (Махнев 88) — Е. Пасич (Тимофеенко, 82), Панасенко (Петько, 72), Г. Пасич (Дахновский, 88) — М. Шестаков (Сергийчук, 72).



Предупреждения: Путря, Смирный, Вачиберадзе – Панасенко, Когут

На 19-й минуте был удален Валерий Кучеров (Верес) (грубое нарушение).