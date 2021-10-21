Украина

Футболист рассказал о своем трансфере в Динамо.

Вингер киевского Динамо Витиньо прокомментировал сорвавшийся трансфер в Бордо и рассказал о работе с Мирчей Луческу.

"Мог оказаться в Бордо, но у них возникли проблемы с финансовым фэйр-плей. Не жалею, что не перешел туда, а перешел в Динамо. Бразильские друзья рассказывали, что тут хорошо.

И многие советовали мне перейти из-за того, что тут работает Мирча Луческу. Не поверил, когда мне сказали, что ему 76 лет. Он полон энергии. Прыгает, бегает, сам делает упражнения.

Моя позиция на поле? Обычно я играю на левом краю атаки, но действую там, где скажут. Могу впереди, могу на правом фланге", — сказал Витиньо в интервью Megogo.

Напомним, Динамо подписало Витиньо за 6 миллионов евро из бразильского Атлетико Паранаэнсе в летнее трансферное окно.

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