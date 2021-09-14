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Football.ua пообщался с новым нападающим "горняков".

Лассина Траоре перебрался в Шахтер лишь этим летом из амстердамского Аякса и уже успел всем показать, что он — очень качественный нападающий, который принесет "горнякам" много пользы.

Кроме того, на счету футболиста уже есть матчи в футболке сборной Буркина-Фасо. Football.ua пообщался с Лассиной Траоре о противостоянии с Монако, его первых шагах в европейском футболе и провели традиционный блиц, который позволил узнать много интересного.

- Как оценишь игру Шахтера в матче с Монако, свое выступление и результат в целом?

- Это была сложная игра, особенно первая половина, на нас оказывали большое давление, но потом мы смогли завладеть мячом, навязать борьбу и сделали во втором тайме то, что хотели.

- Андрей Пятов после матча сказал, что обратился к игрокам в перерыве. Что именно он говорил?

- Он просто пытался сказать как мы должны играть, потому что в первом тайме мы проиграли много дуэлей и много теряли мяч. Он пытался мотивировать команду, поговорить с нами, чтобы объяснить как выйти из сложившейся ситуации. Мы последовали совету и это сработало отлично.

- Что думаешь о результатах жеребьевки Лиги чемпионов?

- Это почти те же команды, что были и в прошлом году. Это будут захватывающие игры. Интер, Реал и Шериф — отличные команды.

- Как тебе работа с Де Дзерби? Чем он отличается от других тренеров?

- Как человек, он - отличный парень, он очень много работает. Наслаждается работой с каждым из нас и пытается делать нас лучше. Он приходит и меняет игру. Он может мотивировать каждого.

- Какие требования к нападающему выдвигает Де Дзерби?

- Пытаться быть частью игры, а не только нападающим, который ждет свой шанс.

- Были ли другие варианты помимо Шахтера? Если да, то почему выбрал Шахтер?

- Да, были. Это из-за того, что мне понравился проект, команда играет в Лиге чемпионов. Я уже счастлив здесь.

- Как проходит адаптация? С кем из партнеров больше всего общаешься?

- Сейчас я больше всего сосредоточен на работе. Общаюсь больше всего с Манором Соломоном. Также с Марлоном — он знает французский. Он помогает со всеми вопросами.

Лассина Траоре некоторое время выступал за Аякс из Кейптауна, после чего переехал в Нидерланды.

- Как адаптировался после переезда в Аякс из Амстердама?

- Сперва было очень холодно для меня. Также я не очень хорошо знал английский, потому что мой основной язык — французский. Это был большой шаг. Чтобы остаться мне нужно было выучить английский, но это была самая большая головная боль.

- Ты всего лишь третий футболист из Буркина-Фасо в Украине. Знаешь, кто выступал здесь до этого? (Нападающий донецкого Металлурга Аристид Бансе, игравший в Украине с 2006 по 2008 год и бывший полузащитник Олимпика – Драман Салу — прим. ред.)

- Нет, не знаю. Аристид Бансе и Драман Салу? Не знал об этом.

- Есть какой-то клуб в Европе, за которым следишь больше, чем за остальными?

- У меня нет любимых команд. Я слежу за футболом в целом. Смотрю АПЛ и Ла Лигу. Я знаю многое о разных клубах.

- Как отличается футбол в Эредивизи и УПЛ?

- Хороший вопрос. Футбол в Эредивизи более открытый. Соперники пытаются больше играть, тогда как в УПЛ более силовой футбол. Соперники пытаются перекрывать все пространство, что доставляет много сложностей нападающим. Трудно найти пространство, забежать за спину противнику, найти зону в чужой штрафной.

- В Аяксе у тебя была возможность тренироваться вместе с Хунтелааром? Ты получил важный опыт?

- Это было очень круто. Я думаю, что я многому научился у него. Это легенда Аякса, один из лучших бомбардиров лиги.

- Кто самый сильный оппонент, против которого играл в Эредивизи?

- Я думаю, что это ПСВ. Он всегда доставлял много проблем в чемпионате Нидерландов.

- Тебе комфортно при схеме с одним форвардом или двумя?

- Удобно и так, и так. При игре в два форварда получаешь больше пространства. Но всегда нужен десятый номер, не имеет значения — играешь ты в одного форварда или в двух.

- Если бы нужно было играть с кем-то в паре, то кто бы был для тебя идеальным партнером?

- Сейчас я наслаждаюсь игрой вместе с Педриньо и Аланом Патриком. Это хороший опыт, мне нравится.

- Сколько голов тебе нужно забить, чтобы считать сезон успешным?

- Наверное, у меня нет какой-то цифры. Я хочу забить как можно больше голов и готов сделать все для этого.

- Кто был твоим кумиром в детстве?

- Думаю, это были Дидье Дрогба и Самуэль Этоо. Это лучшие форварды Африки. Я рос смотря на них.

- Кого считаешь образцовым нападающим прямо сейчас?

- Ромелу Лукаку, это из нападающих такого типа как я. Также мне нравится Серхио Агуэро — как он действует на поле. Еще Холанд.

- Перед матчем с Монако во Франции на пресс-конференции тебя спутали с Ласиной Траоре, который ранее выступал за Монако. Часто бывали такие курьезы?

- Нет, это был первый такой случай. Тот Лассина Траоре почти два метра ростом и из другой страны. Так что это был первый раз.

- Если бы у тебя была возможность, как в футбольном менеджере поменять один свой любой футбольный параметр — рост, ловкость, удары с левой ноги и т.д. Чтобы ты поменял?

- Я думаю, что это были бы удары с левой ноги.

- Что слышал о Донецке, видел ли хотя бы на фото Донбасс Арену?

- Нет, но я видел несколько матчей Шахтера. Еще видел стадион, когда играл в плейстейшн.

- Знаешь во сколько тебя оценивает transfermarkt? (6.5, позже, после интервью, портал пересмотрел цену — она возросла до 9) Как думаешь, это справедливая цена?

- Нет, не знаю. 6,5 миллионов евро? (Смеется). Я не знаю как это считается. Самое главное то, как ты играешь.

- Как потратил первую большую зарплату?

- Я тогда не тратил много. У меня все было спланировано, не было необходимости тратить большую сумму.

- Ты из футбольной семьи (И мама, и папа, и брат, Бертран Траоре, — футболисты. Родители с самого детства хотели, чтобы ты стал футболистом?

- Да, я многому научился у своей мамы. Я всегда был с ней. Мама брала меня в раздевалку и сборной Буркина-Фасо, и клуба. Благодаря ей у меня страсть к футболу.

- Если бы не удалось стать футболистом, то чем бы занимался?

- Был бы большой выбор, потому что я бы пошел в школу и учился бы тому, что мне нравится. Наверное, был бы доктором или выбрал бы что-то смежное.

- Что ты знаешь о шахтерах? Как относишься к этой профессии?

- В Буркина-Фасо много шахт и шахтеров. Они очень любят футбол. У шахтеров очень тяжелая работа и я восхищаюсь ими. Это хорошая работа.

Также мы предложили читателям Football.ua оставить вопрос Лассине Траоре под одной из новостей. Мы задали некоторые из них нападающему, а еще несколько попали в блиц.

Вопросы болельщиков:

- Что ты знал об Украине до перехода в Шахтер?

- Я знал о такой стране, но без особых подробностей. Слышал о футбольных клубах, которые представляют Украину, некоторых игроках из Украины.

- Понравилась ли тебе украинская кухня? Что уже попробовал?

- На самом деле, я ничего не пробовал. У меня есть особенный рацион, который я согласовал с моим личным тренером. Я придерживаюсь его. Возможно, попробую что-то после окончания сезона. Сейчас нет возможности что-то попробовать.

Блиц

- Барселона или Реал?

- Барселона.

- Стать чемпионом Африки в составе Буркина-Фасо или выиграть Лигу чемпионов с Шахтером?

- (Смеется).Стать чемпионом с Буркина-Фасо.

- Книга или фильм?

- Книга.

- Роналду или Месси?

- Месси.

- Манчестер Сити или Манчестер Юнайтед?

- Манчестер Сити.

- Холанд или Мбаппе?

- Холанд.

- PES или FIFA?

- FIFA.

- Стать легендой Шахтера или быть запасным в топ-клубе?

- Стать легендой Шахтера, как Дарио (смеется).

- Лассина Траоре или Бертран Траоре?

- Траоре, только Траоре (смеется).