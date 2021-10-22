Украина

Football.ua представляет анонс матча 12-го тура украинской Премьер-лиги-2021/22.

В стартовом матче 12-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна примет на своем поле Александрию.

Десна — Александрия

Пятница, 22 октября, 17:30. Стадион им. Юрия Гагарина, Чернигов. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Десна пребывает далеко не в лучшем расположении духа после ряда неудовлетворительных результатов на всех фронтах. Из Кубка Украины подопечные Александра Рябоконя вылетели от харьковского Металлиста из Первой лиги на стадии 1/16 финала, а в чемпионате Украины черниговский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице после 11-ти туров, имея в свое активе 17 набранных очков.

Два поражения кряду в УПЛ от Металлиста 1925 и луганской Зари и последняя ничья с Минаем — далеко не то, что рассчитываешь видеть от одного из представителей Украины в еврокубках. Куда более предпочтительней на фоне Десны в данном плане выглядит Александрия, которая, грубо говоря, не особо заметила уход Владимира Шарана с поста главного тренера в летнее межсезонье.

На данный момент александрийцы занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 18 набранных очков. В последней встрече подопечные Юрия Гуры, конечно, уступили полтавской Ворскле, однако сделали это в упорной борьбе и будучи в меньшинстве. Если Александрии удалось составить серьезную конкуренцию коллективу Юрия Максимова, то почему хотя бы побороться с кризисной Десной должно стать большой проблемой?

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Александра Рябоконя. Так, на победу Десны предлагается коэффициент 2,35, тогда как потенциальный успех Александрии оценивается показателем 3,05. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,35.

Ориентировочные составы

Интересные факты от УПЛ

- Десна может потерпеть 20-е домашнее поражение в УПЛ;

- Домашняя безничейная серия Десны в чемпионате Украины продолжается 6 матчей кряду (4 победы, 2 ничьих);

- Александрия не побеждает в гостях три матча УПЛ подряд;

- Александрия не забивается в гостях в УПЛ уже 186 минут.