Украина

Football.ua представляет анонс матча 12-го тура украинской Премьер-лиги-2021/22.

В стартовом матче 12-го тура украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 примет на своем поле петровский Ингулец.

Металлист 1925 — Ингулец

Пятница, 22 октября, 19:30. ОСК Металлист, Харьков. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Поднявшись в высший дивизион Украины по итогам прошлого сезона Первой лиги, Металлист 1925 сходу обозначил свои амбиции побороться за еврокубковую зону. После неудачной серии поражений против явных фаворитов в лице донецкого Шахтера, полтавской Ворсклы, Днепра-1 и киевского Динамо, подопечные Валерия Кривенцова действительно набрали неплохой ход.

И если ничью со Львовом можно считать провальным результатом, а минимальную победу над Эпицентром в Кубке Украины воспринимать как должное, то серию харьковского клуба из трех побед кряду в УПЛ довольно трудно игнорировать. Благодаря победам над Десной, Минаем и Мариуполем коллектив Кривенцова располагается на восьмой строчке с 16-ю набранным очками и имеет все шансы улучшить данный показатель.

Что касается Ингульца, то команде Сергея Лавриненко пока удается избегать места в зоне вылета, однако положение остается шатким, поэтому важен результат абсолютно в каждом поединке. Пока неудачная серия петровского клуба в УПЛ составляет четыре матча кряду, а единственный положительный результат (ничья) пришелся на встречу с одним из аутсайдеров чемпионата — с одесским Черноморцем. Если дела пойдут так и дальше, то вскоре Ингулец может оказаться и в зоне вылета.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Валерия Кривенцова. Так, на победу Металлиста 1925 предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Ингульца оценивается показателем 2,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Ориентировочные составы

Интересные факты от УПЛ

- Металлист 1925 не проигрывает в УПЛ в течение рекордных для себя четырех игр: три победы и одна ничья.

- Металлист 1925 в УПЛ на своем поле еще ни разу не играл вничью: три победы и два поражения.

- Ингулец не побеждает в УПЛ в течение четырех матчей: одна ничья и три поражения.

- Матч против Металлиста 1925 станет 40-м для Сергея Лавриненко во главе всех клубов УПЛ.