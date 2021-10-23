Украина

Полузащитник Ингульца прокомментировал поражение от Металлиста 1925.

Петровский Ингулец в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги совершил визит к харьковскому Металлисту 1925, однако в итоге потерпел сокрушительное поражение на поле соперников (0:4).

Металлист 1925 — Ингулец 4:0 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "козаков" Евгений Запорожец дал свою оценку происходившему на футбольном поле в этот вечер.

"Могу только поздравить Металлист 1925 с победой. Больше мне сказать нечего. Опустошение какое-то. Я не знаю, как у соперников удавалось наказывать нас за все, даже минимальные, ошибки.

Вновь мы начали поединок неплохо, есть какие-то голевые моменты, но все никак не можем забить нужный гол. Будем стараться, чтобы нас прорвало наконец-то", — подытожил футболист группы атаки команды Сергея Лавриненко.

В следующем туре петровский Ингулец будет принимать на своем поле ровенский Верес.