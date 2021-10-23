Украина

Футболист Александрии рассказал о своем периоде карьеры в Динамо.

Полузащитник Александрии Сергей Рыбалка рассказал, как не мог уйти из Динамо за игровой практикой, а также какие клубы им интересовались по ходу карьеры.

"Молодым футболистам нужно уходить в Европу как можно раньше. В ту же Венгрию, Бельгию, Польшу — там больше шансов показать себя и потом перейти в хороший чемпионат. Когда Семин был тренер, я подходил и просил отдать в аренду — он отказал. "Ты конкурентноспособный, ты нравишься нам на тренировках" — так Юрий Павлович объяснил свое решение.

Потом был Блохин. Он меня сразу отпустил, все понял и пошел на уступки. Я не жалею, что оказался в Словане. Все знают, что зарплаты там небольшие, сколько там молодым футболистам дают.. Но я хотел играть.

У меня есть знакомый журналист в Чехии — он говорил, что мной интересовались Ганновер, Кельн и Шальке. И в Чехии еще Виктория Пльзень. Перед Слованом мне звонил Грозный — приглашал в Говерлу, но я понимал, что Чехия — это европейский уровень, хотя он мне говорил: "Я буду с тобой индивидуально заниматься, из Гусева сделал футболиста — и из тебя сделаю".

В то время в команде было очень много иностранцев, молодым было нереально попасть в состав. На тренировках Семина я только вратарем не был. В то время многие пересидели в Динамо — потом в УПЛ никому не нужен, опыта на высшем уровне то нет", — сказал Рыбалка в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее Рыбалка рассказал о своем последнем общении с Игорем Суркисом.