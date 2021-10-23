Украина

Полузащитник Александрии прокомментировал ничейный исход матча против Десны.

Двенадцатый тур украинской Премьер-лиги начинался с поединка в Чернигове, где Александрия местная Десна не сумели определить сильнейшего в очном противостоянии (1:1).

Десна — Александрия 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "полиграфов" Максим Третьяков, на счету которого единственный гол его команды в этот вечер, прокомментировал исход игры данной игры.

"Однозначно, это был очень тяжелый матч. Дальний выезд, прямой конкурент для нас в турнирной таблице. В принципе, игра складывалась для нас не самым плохим образом, но в итоге дали соперникам сравнять счет.

Достаточно нервный по ощущениям получился поединок. Ехали в Чернигов исключительно за победой, поэтому каждый хотел забить в этом матче. Всегда хочу порадовать своих близких, родственников, детей, жену, поэтому свой гол посвящаю им", — подытожил украинский футболист.

В следующем туре Александрия проведет гостевой поединок против львовского Руха.