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Десна - Александрия, фото Десна
22 октября 2021, 20:53
Десна в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Александрию и сыграла вничью со счетом 1:1.
Подопечные Гуры открыли счет в середине первой половины игры усилиями Третьякова, но хозяева восстановили паритет уже через восемь минут.
Обзор матча:
Десна — Александрия 1:1
Голы: Безбородько, 35 — Третьяков, 27
Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов — Калитвинцев, Завийский, Домбровский, Болбат — Юрченко (Будковский, 74) — Безбородько
Александрия: Билык -Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Кирюханцев (Стецьков, 67, Мустафаев, 73) — Третьяков, Дрышлюк (Демченко, 58), Рыбалка, Калюжный, Цуриков — Спинелли (Устименко, 67)
Предупреждения: Будковский, Цымбалюк — Дрышлюк, Цуриков, Калюжный, Устименко