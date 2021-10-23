Украина

Форвард Десны прокомментировал ничейный исход поединка его команды против Александрии.

Черниговская Десна по ходу домашнего поединка в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги была вынуждена отыгрываться в противостоянии против Александрии, и в конечном итоге сумела зацепиться за ничейный исход тяжелой для обеих команд игры (1:1).

Десна — Александрия 1:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, нападающий "северян" Денис Безбородько, который и принес своей команде один набранный балл с помощью забитого мяча, прокомментировал исход данного противостояния.

"Находимся в смешанных чувствах после этого поединка, поскольку и мы, и Александрия, как мне показалось, хотели выиграть этот поединок.

Считаю, что матч получился интересным для зрителей и болельщиков, поскольку было много голевых моментов, а обе команды могли сегодня как выиграть, так и проиграть", — поделился мнением футболист.

В следующем туре черниговская Десна сыграет в гостях против донецкого Шахтера.