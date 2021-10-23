Полузащитник Александрии прокомментировал ничейный исход матча против Десны.
Иван Калюжный, фото ФК Александрия
23 октября 2021, 11:41
Александрия в рамках двенадцатого тура украинской Премьер-лиги не сумела удержать победу в гостевом поединке против черниговской Десны (1:1).
Десна — Александрия 1:1 Видео голов и обзор матча
По завершении встречи, полузащитник "полиграфов" Иван Калюжный прокомментировал исход данной игры с точки зрения своей команды.
"Матч получился тяжелый, как мне кажется, не только для нас, но и для соперников. Было достаточно много моментов, чуть-чуть не хватило сил в концовке, чтобы вырвать эту победу.
Не знаю, что тут еще добавить. Нам было очень важно победить в Чернигове, но ничего страшного не случилось. Будем двигаться дальше", — высказался футболист.
В следующем туре Александрия проведет гостевой поединок против львовского Руха.