Украина

Полузащитник Александрии прокомментировал ничейный исход матча против Десны.

Александрия в рамках двенадцатого тура украинской Премьер-лиги не сумела удержать победу в гостевом поединке против черниговской Десны (1:1).

Десна — Александрия 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении встречи, полузащитник "полиграфов" Иван Калюжный прокомментировал исход данной игры с точки зрения своей команды.

"Матч получился тяжелый, как мне кажется, не только для нас, но и для соперников. Было достаточно много моментов, чуть-чуть не хватило сил в концовке, чтобы вырвать эту победу.

Не знаю, что тут еще добавить. Нам было очень важно победить в Чернигове, но ничего страшного не случилось. Будем двигаться дальше", — высказался футболист.

В следующем туре Александрия проведет гостевой поединок против львовского Руха.