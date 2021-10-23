Украина

Защитник Шахтера прокомментировал предстоящий поединок против полтавчан.

Донецкий Шахтера в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги будет проводить гостевой поединок против своего прямого преследователя в турнирной таблице — полтавской Ворсклы.

Ворскла — Шахтер. Накануне

Накануне противостояния центральный защитник "горняков" Марлон поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

"Знаю, что наш предстоящий соперник находится на третьем месте в турнирной таблице, а также знаю, что у них четыре подряд победы в предыдущем матче, и то, что Ворскла — достаточно сильный коллектив.

Наша игра будет испытанием для сильнейших футболистов Украины, и я очень надеюсь, что Шахтер сумеет победить в этой встрече.

Думаю, что у каждой команды в УПЛ есть свой стиль игры и своя стратегия, но я верю в то, что Ворскла попытается нас прессинговать, сыграв с нами в более открытый футбол", — высказал надежды бразилец.

Напомним, что матч Ворскла — Шахтер состоится 23 октября, в 17:00 по киевскому времени.