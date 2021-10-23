Подопечные Юрия Вирта отправили в ворота соперника два безответных мяча.
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Верес - Мариуполь 2:0
Голы: М. Шестаков, 64, 81
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Махнев, 88), Петько — Е. Пасич (Дахновский, 42), Панасенко (Гегедош, 75), Г. Пасич (Гечев, 88) — Сергийчук (Шестаков, 46)
Мариуполь: Кудрик — Меличенко, Драмбаев, Мампасси, Стасюк — Чех, Мишнев (Шостак, 860 — Кащук (Свитюха, 86), Очеретько, Топалов — Кулаков (Вьюнник, 67)
Предупреждения: Сергийчук, Г. Пасич — Кащук