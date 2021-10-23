Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.
Верес – Мариуполь, НК Верес
23 октября 2021, 17:45
В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги Верес обыграл на своем поле Мариуполь со счетом 2:0. Дублем в составе ровненского клуба отметился Михаил Шестаков.
На данный момент Верес занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков, а Мариуполь находится на дне, набрав четыре очка.
Верес – Мариуполь 2:0
Голы: М. Шестаков, 64, 81.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Полюлях (Махнев, 88), Петько — Е. Пасич (Дахновский, 42), Панасенко (Гегедош, 75), Г. Пасич (Гечев, 88) — Сергийчук (Шестаков, 46).
Мариуполь: Кудрик — Меличенко, Драмбаев, Мампасси, Стасюк — Чех, Мишнев (Шостак, 860 — Кащук (Свитюха, 86), Очеретько, Топалов — Кулаков (Вьюнник, 67).
Предупреждения: Сергийчук, Г. Пасич — Кащук.