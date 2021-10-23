Украина

Тренер приазовцев прокомментировал поражение команды.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал результат матча с Вересом (0:2) в рамках 12-го тура УПЛ.

"Нужно реализовывать свои моменты. Конечно, мы должны надежнее играть в обороне. Трудно на что-то рассчитывать, когда пропускаем после двух моментов у наших ворот. Но это опыт. Драмбаев не знает, что футболист соперника может играть на опережение. Но теперь он, возможно, пойдет на мяч, а не будет ждать, пока тот к нему сам прилетит. Этому нельзя научить. Видимо, человек должен сам пройти через это. Такие ошибки – это как раз свидетельство отсутствия опыта.

Расстояние? Мы заранее приехали. Нормально выглядели функционально, даже замены были не нужны. Демонстрировали хороший футбол. Но этого недостаточно. Нужно меньше ошибаться. Также, по моему мнению, нам снова немного не везло. Не хочу обидеть Верес, но, по моему мнению, мы лучше сегодня выглядели. Но проиграли.

Такие испытания закаляют характер. Особенно, в молодом возрасте. Кроме результата, у нас есть игра, и команда прогрессирует. Те, кто понимают футбол, со мной согласятся. А результат? Его трудно требовать от молодежи", – приводит слова Маркевича официальный сайт Вереса.

На данный момент Мариуполь находится на дне турнирной таблицы УПЛ, набрав четыре очка.