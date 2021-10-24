Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Рух в рамках поединка десятого тура элитного дивизиона чемпионата Украины примет на своем поле Минай.

Рух — Минай

Воскресенье, 24 октября, 14:00. Стадион Арена Львов, Львов. Главный арбитр встречи — Геннадий Серпутько. Трансляция — на телеканале Футбол 1.

Рух после десяти туров чемпионата Украины набрал одиннадцать баллов и находится в середине турнирной таблицы. В прошлом матче УПЛ Рух гостил у Мариуполя и добился победы со счетом 2:0 благодаря точным ударам Таллеса и Климчука. Благодаря тому результату команда прервала серию неудачных результатов.

Минай, в свою очередь, идет на тринадцатой позиции с семью набранными баллами и остается одним из главных претендентов на вылет. В прошлом туре минайцы сыграли в "сухую" ничью с Десной, благодаря чему прервали серию поражений. Главная проблема Миная — игра в атаке. Команда забила всего лишь шесть голов, что является худшим показателем лиги.

Обе команды находятся не в самом лучшем состоянии. Минай, очевидно, испытывает проблемы с психологией, а вот в стане Руха ранее произошла вспышка коронавируса, из-за чего был перенесен матч против Ингульца. Не до конца понятно, все ли футболисты вернулись в строй. И даже если вернулись, то в каком состоянии они находятся.

Последняя встреча между этими командами произошла в апреле этого года — Рух добился победы с комфортным счетом благодаря голам Кухарука и Кондракова. В истории матчей между этими командам не было таких, в которых забивалось три и более мячей, а потому стоит вновь ждать аккуратную игру с обеих сторон.

Ориентировочные составы: