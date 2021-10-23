Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский Черноморец и ПФК Львов.

Субботняя программа двенадцатого тура украинской Премьер-лиги завершится поединком в Одессе, где местный Черноморец будет принимать ПФК Львов.

Юрий Мороз, после поражения от ровенского Вереса (0:1), предпочел увидеть в центре обороны Дубко с первых минут, в то время как на острие атаки был отправлен Бугай, а Кузик сыграет на левом фланге полузащиты.

Олег Дулуб, на фоне неудачи в игре киевского Динамо (1:4), с первых минут вернул в рамку ворот Ильющенкова, в то время как Романчук своим появлением указал на игру львовян по схеме с тремя центральными защитниками, а в атаке гостей мы будем наблюдать Альваро и Эрнеста.

Черноморец: Кучерук — Путря, Дубко, Биловар, Вантух — Михайленко — Цитаишвили, Смирный, Вачиберадзе, Кузик — Бугай.

Запасные: Паламарчук, Скорко, Исаенко, Долгов, Тлумак, Авагимян, Ванат, Кравченко, Брагару.



ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля, Лека, Брикнер, Романчук, Якимец — Довгий, Политыло, Чиряк — Альваро, Эрнест.

Запасные: Костик, Крушинский, Семенив, Сорокин, Бусько, Ременяк, Шина, Ныч, Грисьо.



Матч Черноморец — ПФК Львов начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.