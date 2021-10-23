Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

Шахтер одержал победу над Ворсклой со счетом 2:0 в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Голами в составе "горняков" отличились Тете и Манор Соломон.

На данный момент Шахтер занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ с 29 очками, а Ворскла идет третьей с 24 пунктами.



Ворскла — Шахтер 0:2

Голы: Тете, 65, Соломон, 79.

Ворскла: Ризнык — Пердута, Тамм, Яворский, Якубу — Скляр, Челядин (Павлюк, 90+1), Тилль, Кане — Степанюк (Крупский, 90+1) — Рангел (Амилькар, 90+1).

Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Марлон, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Патрик (Соломон, 46), Педриньо (Тете, 46) — Фернандо (Сикан, 46).

Предупреждения: Тилль, Пердута — Фернандо.

Удаление: Тилль, 29 (вторая желтая).