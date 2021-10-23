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Черноморец – Львов, фото: УПЛ
23 октября 2021, 21:55
В матче 12-го тура украинской Премьер-лиги Черноморец сыграл вничью со Львовом со счетом 1:1.
Одесситы вышли вперед на 71-й минуте после гола Николая Михайленко, а львовяне отыгрались на 77-й минуте благодаря мячу Эрнеста.
Черноморец — ПФК Львов 1:1
Голы: Михайленко, 71 — Эрнест, 77.
Черноморец: Кучерук — Путря, Дубко, Биловар, Вантух — Михайленко (Смирный, 71) — Цитаишвили, Смирный, Вачиберадзе (Исаенко, 69), Кузик (Авагимян, 70) — Бугай (Ванат, 70).
ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля (Грисьо, 75), Лека, Брикнер, Романчук, Якимец (Ременяк, 59) — Довгий, Политыло, Чиряк (Ныч, 59) — Альваро (Семенив, 67), Эрнест.
Предупреждения: Путря, Цитаишвили, Вачиберадзе — Брикнер, Зозуля, Грисьо.